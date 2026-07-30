El lateral izquierdo dejó Universidad de Chile y regresó a Guaraní de Paraguay. Sin embargo, es opción en Audax Italiano.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en este mercado de fichajes. El conjunto estudiantil se inclinó por la salida de una relegada figura y su futuro quedó en incertidumbre: esa es la situación de Felipe Salomoni.

El lateral izquierdo no fue adquirido por la escuadra azul (a pesar de tener su opción de compra) y su préstamo concluyó, por lo que debió volver a Guaraní de Paraguay para definir su siguiente paso.

Sin embargo: puede retornar a Chile. ¿La razón? Según Tanoticias, el zurdo de 23 años fue ofrecido a Audax Italiano. El elenco de La Florida analiza su incorporación para el segundo semestre.

“Fue acercado al cuadro itálico como una de las alternativas para reemplazar a Esteban Matus, quien continuará su carrera en Olimpia de Paraguay”, comenzó señalando el medio.

Luego, agregó: “Si bien se encuentra conforme en Guaraní, no vería con malos ojos regresar al fútbol chileno, país donde tuvo continuidad con los azules y del que guarda una buena impresión”.

Felipe Salomoni puede arribar a Audax Italiano tras dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El paso de Felipe Salomoni por Universidad de Chile

Durante su estadía en el equipo universitario, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 10 compromisos. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles y aportó con una asistencia.

Tiene contrato vigente con Club Guaraní hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que dicha institución tendrá que determinar su rumbo. Por el momento, no ha sumado minutos tras salir de Universidad de Chile.