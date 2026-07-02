Este club va por Felipe Salomoni tras su salida de Universidad de Chile: “Está en carpeta”

El lateral izquierdo se despidió del cuadro azul y ahora busca un nuevo destino para su carrera. Ya tiene un interesado en Argentina.

Universidad de Chile le dijo adiós a una relegada figura: Felipe Salomoni concluyó su préstamo en el conjunto estudiantil. El carrilero armó sus maletas y dejó su futuro en incertidumbre en el mercado de fichajes.

Es que a pesar de tener contrato vigente con Guaraní de Paraguay, todo indica que el lateral izquierdo buscará un nuevo horizonte. Al menos, interesados no le faltan: uno de ellos es Godoy Cruz.

Según informa el medio partidario Somos Godoy Cruz, la cúpula del elenco trasandino lo tiene en la mira para el segundo semestre. El cuerpo técnico requirió un jugador por su sector.

“Hace instantes, trascendió que el Expreso posó sus ojos en Felipe Salomoni (23). El carrilero que estuvo en la última temporada en la Universidad de Chile es un nuevo futbolista que está en carpeta en este mercado de pases“, lanzó.

A su vez, sobre el zurdo que salió de Universidad de Chile, agregó: “Según aseguran desde su entorno, el nacido en Vicente López tiene algunas instituciones interesadas de México y de Argentina“.

Godoy Cruz va por Felipe Salomoni tras su salida de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Felipe Salomoni le dijo adiós a Universidad de Chile

Cabe destacar que durante las últimas horas, el formado en las filas de River Plate le dejó un mensaje a los fanáticos universitarios: confirmó que su etapa en La Cisterna llegó a su fin.

“Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre”, expresó.

Durante su estadía en Universidad de Chile, disputó una totalidad de 31 encuentros, en los que logró anotar un gol y entregar tres asistencias. Se coronó campeón de la Supercopa 2025.