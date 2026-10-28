Fernando Gago confirma esta gran noticia en U. de Chile para visitar a la UC: “Vamos a…”

El DT argentino ratificó que no tendrá ausencias en el Clásico Universitario. Todo el plantel está a disposición.

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Universidad Católica por la fecha 26 de la Liga de Primera. El Clásico Universitario comienza a sentirse en huéstes azules y precordilleranas.

Por esto, Fernando Gago habló en la previa del compromiso y le entregó una positiva noticia a los hinchas laicos. ¿Qué pasó? En conversación con TNT Sports, ratificó que no tendrá ausencias.

Según detalló el entrenador argentino, toda la planilla está disponible. Tanto Matías Zaldivia como Marcelo Morales, que fueron reemplazados en la victoria contra Everton, no sufrieron problemas físicos.

“Tengo a todos a disposición. Eso es importante, tener la posibilidad de tener a todos los futbolistas“, comentó en primera instancia el director técnico de Universidad de Chile.

Luego, agregó: “Obviamente, estos son los días que más carga hay después de un partido, pero van a llegar bien todos. Por suerte, vamos a tener plantel completo para decidir quién está para jugar”.

Fernando Gago actualizó la situación médica de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile ya piensa en la UC

A su vez, el estratega fue consultado sobre su contrincante de turno. El elenco de La Cisterna se tendrá que movilizar a San Carlos de Apoquindo para medirse contra su histórico archirrival.

“Es un equipo que tiene a un gran entrenador, con una gran trayectoria. Tiene jugadores de buen nivel y también tiene el condimento que es un clásico“, reflexionó desde el CDA.

“Sabemos lo que podemos tratar y lo que queremos buscar, pero también los recaudos que tenemos que tomar. Jugamos de visitante, el apoyo de la gente de ellos también va a ser importante“, cerró.