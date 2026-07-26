¡Hola amigos de Redgol! Nos reencontramos para una nueva transmisión de la Liga de Primera. Ahora nos enfocamos en el encuentro en el Estadio Bicentenario La Florida entre Audax Italiano y Universidad de Chile. Sigue todos los detalles acá.

Pese a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas jornadas, la cancha del Estadio Bicentenario La Florida está en óptimas condiciones para el encuentro de este domingo. El duelo está fijado a las 17:30 horas.

El primer refuerzo de los azules para este segundo semestre se pierde el partido ante Audax por decisión técnica.

La U ya llegó al Estadio Bicentenario La Florida. En su arribo, Gonzalo Reyna habló con Redgol y dejó un potente recado: “No estoy lesionado”.

El cuadro local de Audax Italiano ya afina los últimos detalles para el encuentro de está tarde ante la U. Se espera el debut de César Pinares con la 19 y Ariel Uribe con la 30.

Fernando Gago dispone de su mejor gente para el duelo ante Audax. La U presenta este domingo el retorno de los históricos de la Generación Dorada como Edu Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Esteban Matus se transformó en el jugador más codiciado de Audax Italiano. Todo indica que saldrá del cuadro nacional en este mercado de fichajes y los rumores indican que será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. Mientras se define su salida, el defensa dice presente para el duelo de este domingo ante Universidad de Chile.

A minutos del partido en el Estadio Bicentenario La Florida, el plantel azul salta a la cancha para conocer las condiciones del campo de juego.

Fernando Gago confirma el once estelar para enfrentar a Audax Italiano. Eduardo Vargas vuelve a la titularidad. En la banca esperarán por su oportunidad Aránguiz, Díaz y Assadi.

El dueño de casa confirma su formación para recibir a Universidad de Chile. Entre las novedades asoma el debut de César Pinares, mientras que Ariel Uribe esperará por su oportunidad en el banco de suplentes.

"Esperemos. Tranquilidad. Falta tiempo todavía para seguir en el proceso de refuerzos", agregó la representante de Azul Azul.

Cecilia Pérez abordó la situación del central uruguayo y sobre la caída de su fichaje en Universidad de Chile. "Estamos aplicando los protocolos que corresponden. Van a saber los distintos antecedentes y se tomará una decisión", recalcó en su llegada al Bicentenario La Florida.

Fernando Gago abordó la ausencia de Gonzalo Reyna, que pese a ser presentado a mitad de semana no fue convocado para el duelo ante Audax de este domingo. "No lo vi bien físicamente, por eso entrenó hoy en el CDA. El martes ya se integrará con todo el grupo", recalcó el DT trasandino.

Comenzó a rodar la pelota en el Estadio Bicentenario La Florida. Audax Italiano mueve el balón de norte a sur. Sigue todos los detalles acá.

10'.- Audax Italiano y Universidad de Chile no se dan ningún centímetro de ventaja. Partido áspero en el Bicentenario de La Florida. Mientras tanto la transmisión muestra a Damián Pizarro, que desde martes se suma a los entrenamientos con los tanos.

15'.- Primera ocasión de peligro. Audax llega por las bandas y tras una serie de rebotes, Esteban Matus remata pero el balón se va por encima del arco que defiende Gabriel Castellón. Sigue 0-0

18'.- Rebolledo llega tarde al cruce y se lleva a Nacho Vásquez por delante. Cristián Garay no perdona y saca la primera amarilla del partido. Sigue 0-0

21'.- Universidad de Chile se pone en ventaja. Eduardo Vargas sorprende con taquito para Agustín Arce y el volante saca potente remate para poner el 1-0 para los azules.

33'.- Tamayo en su intento por despejar el balón golpea a Vadulli. El venezolano reclama por la amonestación pero Garay no da pie atrás. A la siguiente jugada Guajardo también recibe tarjeta por falta sobre Morales. Sigue el triunfo 1-0 de la U.

40'.- En una pelota dividida con Eduardo Vargas, el defensa Enzo Ferrario saca la peor parte por una torsión en su brazo izquierdo. Ingresa personal médico y el partido entra en una nueva pausa. La U sigue ganando por 1-0.

La U sin refuerzos enfrentará a los Itálicos que sí mejoraron su plantilla con importantes jugadores como César Pinares.

El director técnico azul, Fernando Gago, pondrá a sus mejores hombres para visitar el Estadio Bicentenario La Florida, un recinto que trae gratos recuerdos recientes tras la contundente victoria por 3-1 conseguida en la Copa de la Liga.

Entre las grandes novedades de la convocatoria destaca el retorno de Lucas Assadi y Eduardo Vargas, dos nombres de jerarquía con los que el conjunto universitario espera lograr el despegue definitivo en esta segunda etapa del campeonato.

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Audax Italiano estrena DT para salir del fondo

En la vereda del frente, Audax Italiano vive el inicio de un nuevo proceso bajo el mando de Patricio Graff, quien realiza su debut oficial en el torneo local.

Para este segundo semestre, los tanos concretaron las incorporaciones de César Pinares, Ariel Uribe y Damián Pizarro, siendo este último la gran ausencia confirmada para el duelo ante los azules. Los dueños de casa buscarán dar el batacazo en su recinto para comenzar a sumar unidades, salir del fondo de la tabla de posiciones y alejarse de la zona de descenso.