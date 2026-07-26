El director técnico azul, Fernando Gago, pondrá a sus mejores hombres para visitar el Estadio Bicentenario La Florida, un recinto que trae gratos recuerdos recientes tras la contundente victoria por 3-1 conseguida en la Copa de la Liga.
Entre las grandes novedades de la convocatoria destaca el retorno de Lucas Assadi y Eduardo Vargas, dos nombres de jerarquía con los que el conjunto universitario espera lograr el despegue definitivo en esta segunda etapa del campeonato.
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Audax Italiano estrena DT para salir del fondo
En la vereda del frente, Audax Italiano vive el inicio de un nuevo proceso bajo el mando de Patricio Graff, quien realiza su debut oficial en el torneo local.
Para este segundo semestre, los tanos concretaron las incorporaciones de César Pinares, Ariel Uribe y Damián Pizarro, siendo este último la gran ausencia confirmada para el duelo ante los azules. Los dueños de casa buscarán dar el batacazo en su recinto para comenzar a sumar unidades, salir del fondo de la tabla de posiciones y alejarse de la zona de descenso.