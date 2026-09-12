Fernando Gago advierte a esta figura de U. de Chile: “Ha bajado y se lo he remarcado”

El DT argentino se refirió al rendimiento de Agustín Arce. Si bien valoró sus condiciones, lo llamó a tener mayor regularidad.

Universidad de Chile apuesta por su cantera y Fernando Gago ha sido clave en dicho camino. El entrenador se ha inclinado por utilizar a piezas jóvenes en su esquema, sin temor a los errores que puedan cometer por su inexperiencia.

Sin embargo, la exigencia siempre es alta y así lo reflejó el DT argentino al referirse a Agustín Arce. ¿Qué pasó? A pesar de valorar las cualidades del mediocampista, lo llamó a tener mayor regularidad.

El volante de 21 años se convirtió en un jugador indiscutible en el once inicial, aunque ello no quiere decir que esté libre de advertencias. Hay muchas expectativas depositadas sobre él.

“Agustín sigue en un proceso de crecimiento, ha tenido partido buenos, pero ha bajado algunas semanas y se lo he remarcado para tener constancia“, comenzó señalando el estratega en conferencia de prensa.

Sobre la misma línea, agregó: “Es un chico con mucha proyección, lo dije desde el primer día. Es un jugador con capacidad para tener proyección de futuro para la selección y el club”.

Fernando Gago advirtió a Agustín Arce en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce crece en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 27 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar nueve goles y aportar con dos asistencias.

Seguramente, Agustín Arce será desde el arranque en la visita a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera. Se disputará este domingo 13 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio La Portada.