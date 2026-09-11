Fernando Gago da luces de una posible sorpresa en la Universidad de Chile: “Puede ser”

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago ilusiona con esta posible sorpresa en los 'Azules'.

Universidad de Chile ya empieza a preparar sus últimos detalles para lo que será su partido ante Deportes La Serena este fin de semana en la cuarta región, en donde los ‘Azules’ tienen la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse prendidos en la lucha por el Chile 2 en el torneo nacional.

Previo a este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre la posibilidad de que para el partido ante los ‘Papayeros’ pueda jugar con dos centrodelanteros desde un comienzo, en la que no cerró la puerta a aquello.

“Sí, puede ser, dependiendo el partido, dependiendo el rival, dependiendo lo que queramos buscar, puede ser una opción”, comienza indicando Gago.

En esa misma línea, al DT argentino se le preguntó si en algún momento de la temporada volverá a ubicar en un mismo partido a Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, en la que dejó en claro que aquello es algo utópico y solo sería posible en casos extremos, como lo fue ante Coquimbo Unido.

Gago no se cierra a jugar con dos centrodelanteros | Foto : Photosport

“No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de ocupación de espacios, porque si jugamos con los tres, no hay lugar para tres centrodelanteros en la misma posición, alguno se corre para una banda y terminas jugando con dos, entonces es un poco llevarlo al rendimiento, donde podemos atacar y podemos posicionarnos mejor”, declaró.

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Gago se lamenta por Barrera

Finalizando, Gago lamentó lo que será la baja de Lucas Barrera en la U para este compromiso ante Deportes La Serena, ya que ha visto en el joven volante azul un elemento importante dentro del equipo, pero también siente que este tipo de acciones también le permitirán seguir creciendo en su carrera.

“Lucas (Barrera) tiene un proceso lógico de una lesión, veremos cuánto tiempo lo tenemos afuera. Es una lástima porque venía en un crecimiento y necesita jugar, pero estos golpes también son importantes para la maduración y el crecimiento del futbolista”, cerró.