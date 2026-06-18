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Universidad de Chile

Fernando Gago rompe el silencio y revela por qué dejó fuera a Lucas Assadi en la U. de Chile

El entrenador, Fernando Gago explicó la razón por la que marginó a Lucas Assadi en la convocatoria de la U.

Fernando Gago reveló la razón por la que dejó a Lucas Assadi sin convocatoria en la U
© PhotosportFernando Gago reveló la razón por la que dejó a Lucas Assadi sin convocatoria en la U

Universidad de Chile hoy tiene un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se ponían al día en el torneo en lo que es su comprimiso ante O’Higgins de Rancagua.

Este duelo es fundamental para los dirigidos por Fernando Gago, quienes buscan sumar un triunfo para escalar en la tabla de posiciones y mantenerse cerca de los puestos de competencias internacionales.

Para este comprimiso, el DT argentino impactó con una importante decisión dentro de su convocatoria, en la que no consideró a Lucas Assadi para enfrentar a O’Higgins.

Gago revela la razón por la que cortó a Assadi

Gago contó su gran verdad | Foto: Photosport

Gago contó su gran verdad | Foto: Photosport

Previo al inicio de este partido, Fernando Gago conversó con TNT Sports y fue consultado sobre esta decisión que sin duda ha generado polémica en el mundo azul, en la que el DT explicó la gran razón de esta determinación.

“Es por cuestiones tácticas y decisiones mías”, fue lo que señaló el estratega ante esta ausencia.

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De esta forma, Gago confirma que la no convocatoria de Lucas Assadi pasa por algo netamente futbolístico, en donde el 10 azul ha estado lejos de mostrar su mejor versión.

En Síntesis

  • Universidad de Chile se enfrenta hoy a O’Higgins de Rancagua en la Liga de Primera.
  • El DT argentino Fernando Gago decidió no convocar al volante chileno Lucas Assadi.
  • El estratega confirmó que la ausencia de Lucas Assadi fue por cuestiones tácticas.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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