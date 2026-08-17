El histórico goleador de Universidad de Chile instó a sacarle mayor provecho a Lucas Assadi. Su talento puede seguir dando frutos.

Universidad de Chile no tiene certeza sobre cómo cerrará su participación en el mercado de fichajes. Pese a que no pueden arribar más jugadores, algunas figuras del plantel pueden decir adiós.

Sin embargo, Pedro “Heidi” González se opone tajantemente a una potencial despedida. ¿A quién mencionó? El recordado goleador no quiere que una pieza titular sea transferida en este momento.

En conversación con RedGol, el oriundo de Valdivia analizó el caso Lucas Assadi y llamó a sacarle mayor provecho a su talento. Puede entregarle réditos a la escuadra universitaria.

“Lo comenté hace un tiempo, que si se podía vender a (Lucas) Assadi, decía que tiene que jugar más tiempo en la U. Puede demostrar que es buen jugador”, comenzó indicando.

“Que se eche el equipo encima y lo demuestre. Lo está haciendo, seguramente con un buen trabajo del técnico, que le ha dado confianza y está demostrando condiciones“, agregó.

Pedro González quiere mantener a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi renace en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado nacional ha disputado una totalidad de 20 compromisos. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles, pero entregó cinco asistencias.

Pese a que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, trascendió que Trabzonspor viene por sus servicios. Sin embargo, para concretar el negocio, el club turco tendrá que pagar su cláusula.