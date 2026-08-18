Feroz reacción de Johnny Herrera a la prisión preventiva de Michael Clark: “Que caigan todos”

El ídolo de Universidad de Chile celebró la decisión de la justicia de aplicar la máxima medida cautelar contra Michael Clark por el caso Sartor.

La situación judicial de Michael Clark generó inmediatas reacciones en el mundo de Universidad de Chile. El ex presidente de Azul Azul quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal acogiera la solicitud de la Fiscalía, en el marco de la investigación por los delitos económicos que se le imputan en el denominado caso Sartor.

Uno de los históricos del cuadro azul que reaccionó a la situación fue Johnny Herrera. El exarquero y capitán de Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana y de varios títulos nacionales con los azules, utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje contra el dirigente de Azul Azul.

“Sin perdón ni olvido. ¡No! Caiga quien caiga… ¡Sí! Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos seis años. Encubridores, cómplices, partícipes, etc. ¡Váyanse de la U”, escribió el histórico exguardameta azul en redes sociales.

Las palabras de Herrera se suman a las diversas reacciones que ha provocado la medida cautelar decretada contra Clark, quien fue imputado por seis delitos económicos por el caso Sartor y que dejó en evidencia la viciada adquisición de las acciones de Azul Azul.

Michael Clark queda en prisión preventiva

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco de la investigación por el denominado caso Sartor. En el caso del exdirigente de Universidad de Chile, se determinó que deberá permanecer durante 120 días en el anexo cárcel Capitán Yáber, mientras continúa la investigación judicial.