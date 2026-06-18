Johnny Herrera sale en defensa de Lucas Assadi y le pega a Fernando Gago en la U: “Si va a tomar esa medida…”

Universidad de Chile tiene hoy un tremendo desafío dentro de la Liga de Primera, en donde se pondrá al día y disputará su duelo pendiente ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional, partido en el que tiene la gran obligación de ganar para prenderse en la lucha por la competencias internacionales de cara al 2026.

En este compromiso, el equipo de Fernando Gago tendrá una importante baja ante los ‘Celestes’, en la que el crack azul Lucas Assadi no podrá decir presente tras la decisión del argentino en darle descanso al 10 de la U por el complicado momento personal que vive.

Ante esta situación, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y abordó lo que fue la decisión del estratega azul en no contar con Lucas Assadi, situación que no le gustó para nada al histórico, en caso de ser por algo futbolísitco.

“Por último ponelo desde el inicio o dale unos minutos como corresponde, no me gusta cuando lo responsabilizan del momento del club, si va a tomar esa medida y no llamar a Assadi, no tiene que citar a Castellón, no tiene que citar a los centrales, ni a los volantes”, declaró.

Herrera sale en defensa de Assadi | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera hizo una comparación entre Lucas Assadi e Ignacio Vásquez, en la que siente que Assadi sigue siendo un mejor jugador que Vásquez y que considera algo injusto la decisión del estratega en no darle los mismos minutos a Assadi que a su compañero.

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“Si agarramos los números de Assadi y Vásquez, cuando han entrado de titulares ambos, yo creo que así y todo, Vásquez no le llega ni a los talones a Assadi, con todo el cariño que le tengo a Vásquez, es un excelente jugador, pero tiene más partidos iniciado Vásquez que Assadi con Gago”, cerró.

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