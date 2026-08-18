Héctor Hoffens dialogó con Bolavip Chile y aplaudió la decisión del tribunal de decretar la máxima medida cautelar en contra del expresidente de Azul Azul.

La situación judicial de Michael Clark generó inmediatas reacciones en el mundo de Universidad de Chile. El ex presidente de Azul Azul quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal acogiera la solicitud de la Fiscalía en el marco de la investigación por los delitos económicos que se le imputan en el caso Sartor.

Uno de los históricos del cuadro azul que reaccionó a la situación fue Héctor Hoffens. El exfutbolista conversó con Bolavip Chile y no ocultó su satisfacción por la decisión adoptada por la justicia, apuntando directamente a las consecuencias que, a su juicio, dejó la gestión de Clark en la U.

El momento exacto en que Michael Clark se entera de la prisión preventiva (Photosport/Poder Judicial).

La reacción de Héctor Hoffens a la prisión preventiva de Michael Clark

“Maravilloso, muy maravilloso, porque la gente que es culpable de algo tiene que pagar, y aquí hay mucha mucha gente perjudicada, a pesar de todos inversionistas y los que ahorraron y pusieron su platita, los más perjudicados son los hinchas de Universidad de Chile”, señaló Hoffens.

“Todo esto al final le trajo un caos a la U, que había sido una institución intachable, que nunca había tenido un problema a tal punto que la universidad está a punto de quitarle los símbolos y el nombre. Entonces todas esas consecuencias las trajo Michael Clark. Todos los daños y todas las cosas malas se tienen que pagar en la vida, todas”, sostuvo.

Hoffens fue todavía más duro al referirse a las consecuencias que podría enfrentar el exmandamás de Azul Azul, asegurando que una eventual condena no sería suficiente para reparar el daño que sufrió el club. “Ni con ninguna cantidad de años de cárcel va a poder salvar el honor, va a poder salvar la honorabilidad de la gente de la U y la institución, eso es un gran problema. Totalmente merecido”, sentenció.

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