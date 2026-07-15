Universidad de Chile a un paso de asegurar a su segundo refuerzo: llegaría desde el fútbol mexicano

Universidad de Chile está muy cerca de poder sumar a su segundo refuerzo en este mercado.

Universidad de Chile ya trabaja con todo colocando su mirada en lo que será la segunda parte del año, en donde los ‘Azules’ esperan poder dejar atrás lo que fue su irregular primer semestre.

Por esto, para el equipo que comanda Fernando Gago es importante lo que será este mercado de pases en el fútbol chileno, en la que espera poder reforzar su plantel pensando en la recta final de este 2026.

Sobre esta situación, en las últimas horas desde el conjunto ‘Laico’ estarían muy prontos a recibir una tremenda noticia, en la que tendrían todo encaminado para sumar a su segundo fichaje de esta temporada.

Se trataría del defensor uruguayo, Valentín Gauthier, quien tendría todo muy avanzado para poder transformarse en nuevo jugador de la Universidad de Chile para este 2026.

Gauthier se aceca a la Universidad de Chile | Foto: Getty Images

Esta información la dieron a conocer en Radio ADN, en la que indicaron que el zaguero de 22 años ya tendría todo casi listo para vestir de azul, en la que esperan por su anuncio próximo.

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El defensor central uruguayo proviene del León de México y anteriormente formó parte del club de su país natal, Juventud de las Piedras. Además, el zaguero ha formado parte de las selecciones menores de Uruguay.

Se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para poder conocer el desenlace de esta situación, en donde Fernando Gago espera con los brazos abiertos a un nuevo fichaje para la Universidad de Chile.

En Síntesis

Valentín Gauthier está cerca de ser el segundo fichaje de Universidad de Chile.

está cerca de ser el segundo fichaje de Universidad de Chile. El León de México tiene al defensor uruguayo bajo contrato hasta el año 2029.

tiene al defensor uruguayo bajo contrato hasta el año 2029. El técnico Fernando Gago busca nuevos refuerzos para la Universidad de Chile en 2026.