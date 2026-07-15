VIDEO | Ídolo de Universidad de Chile cumple el sueño de Edo Caroe: llegó a su cumpleaños

Sergio Vargas estuvo en el festejo anticipado del humorista. Es su referente desde la niñez y anhelaba lanzar penales con él.

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y ello bien lo sabe Edo Caroe. El mago y cómico nacional fue sorprendido por un histórico de la escuadra azul: se hizo presente en la celebración de su cumpleaños.

Luego de haber confesado que Sergio Vargas siempre fue su ídolo de infancia, el humorista reaccionó con asombro al ver al retirado portero en su festejo adelantado. No se esperaba su arribo.

Y cómo no, el campeón con el conjunto estudiantil cumplió el sueño de niñez del nacido el 16 de julio de 1986: pateó penales con él. Un momento que se hizo viral en redes sociales. ¿Quién no anheló compartir con su referente?

“Para mí es un agrado estar aquí, presente en tu cumpleaños“, señaló el mítico arquero en el Podcast Free Solo.

“No lo puedo creer“, respondió Edo Caroe. Y lo más tierno: Superman Vargas le llevó la torta con la que le cantaron los demás invitados. Y como si fuera una escena de antaño, cerraron jugando fútbol en la calle. Un final feliz.

Sergio Vargas es el ídolo de Edo Caroe: es hincha de Universidad de Chile. (Foto: Instagram Edo Caroe)

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VIDEO: Sergio Vargas cumple el sueño de Edo Caroe