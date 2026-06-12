Marcos González rememoró la definición del Torneo de Apertura 2011. Fue titular en Universidad de Chile, que se quedó con el título.

Cada 12 de junio es sinónimo de orgullo para Universidad de Chile y esta no es la excepción: se cumplen 15 años de la final vuelta del Torneo de Apertura 2011 contra Universidad Católica. Una fecha que Marcos González no olvidará jamás.

Es que en la previa, el elenco precordilleranó llegó al Estadio Nacional con ánimos de festejo e, incluso, el plantel portaba cotillón. Sin embargo, el 2-0 que consiguió en la ida no le alcanzó.

En un partido lleno de emociones, la escuadra azul revirtió el marcador global y alzó la corona al ganar 4-1 en el recinto de Ñuñoa. Para Lobo del Aire, no fue sorpresa: el plantel no dudó un segundo de sus capacidades.

“Nosotros sabíamos a lo que jugábamos y sabíamos que podíamos dar vuelta estos resultados, entonces no era que estábamos confiados pero sabíamos lo que hacíamos”, confesó a BOLAVIP Chile.

“Sabíamos que podíamos ganar ese partido, no sé si le podíamos hacer cuatro goles, pero sí que lo podíamos ganar. Entonces, cuando tú ganas un partido, tienes más chance de equilibrar el marcador adverso”, agregó.

Marcos González recordó el título del Torneo de Apertura 2011. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Una noche histórica para Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el mítico zaguero –que descartó cábalas para lograr la hazaña– detalló cuál fue su sentimiento tras el último gol de Gustavo Canales. La emoción llegó a tope.

“Ya logramos hacer la diferencia en el marcador que necesitábamos y después era solamente disfrutar, no quedaba más que disfrutar”, cerró.

En resumen:

Se cumplen 15 años de la final del Torneo de Apertura 2011 entre archirrivales.

de la final del Torneo de Apertura 2011 entre archirrivales. Marcos González recordó el triunfo de Universidad de Chile ante Universidad Católica.

recordó el triunfo de Universidad de Chile ante Universidad Católica. El club Universidad de Chile fue campeón tras ganar por 4-1 la final de vuelta.