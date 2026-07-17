Maximiliano Guerrero respondió a los comentarios que reciben los futbolistas en redes sociales. Fue tajante.

Jugar en Universidad de Chile significa estar a la altura del desafío y, muchas veces, los hinchas exigen dicha responsabilidad en lugares incómodos. Por ejemplo, las redes sociales, lo que Maximiliano Guerrero tiene claro.

En conversación con el streamer José La Orga, el atacante de 26 años fue consultado sobre los cuestionamientos que reciben los futbolistas en las plataformas digitales. Y en su respuesta, dejó una frase para enmarcar.

¿Qué pasó? Aseguró que pese a que escucha los comentarios que buscan aportar, hace caso omiso a los que están cargados de odio. En otras palabras, dijo que otra cosa es con guitarra.

“Yo no pesco, uno sabe lo que es, el valor que uno se tiene y tiene que uno hacer oídos sordos. No pescar las críticas y de pronto si lees algo, que sea constructivo, de lo malo sacar lo bueno”, lanzó.

Sobre la misma línea, el oriundo de La Serena agregó: “Hay tanta gente que habla puras hu… y no controlan ni una pelota, no puedes pescar a ese tipo de gente. A la gente le gusta el morbo”.

Maximiliano Guerrero no le hace mucho caso a las críticas. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Maximiliano Guerrero brilla en Universidad de Chile

A su vez, el ariete manifestó su felicidad por lo que está logrando durante esta campaña. Lleva 10 goles y es una pieza indiscutida en el sistema táctico de Fernando Gago.

“La verdad que bueno. Para mí ha sido uno de los mejores años de mi carrera, si no el mejor. Por el tema de que ha sido en el que más goles he hecho. Ha sido muy bueno. Espero que siga”, cerró.