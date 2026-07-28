El atacante azul destacó el aporte del experimentado delantero en el esquema del Romántico Viajero.

En conferencia de prensa realizada este martes en el Centro Deportivo Azul, Maximiliano Guerrero tuvo palabras de profunda admiración hacia Eduardo Vargas, una de las máximas figuras y referentes del plantel universitario.

El extremo laico enfatizó el impacto positivo que genera la presencia del atacante tanto dentro de la cancha como en la convivencia diaria del grupo.

“Edu es tremendo jugador, creo que lo sigue demostrando hoy en día. A nosotros nos ayuda mucho cada vez que juega. Demuestra que todavía tiene la calidad de siempre”, afirmó Guerrero sin dudar.

Maxi alaba el rendimiento actual de Turboman, sobre todo después del gol del triunfo que le dio Vargas a la U sobre Audax Italiano.

“Nos ayuda con goles cada vez que puede, con asistencias también y nos da ese empujoncito. Creo que él está muy bien físicamente y eso también es un ejemplo para nosotros para seguir el camino que él ha logrado”, sentenció.

Maxi Guerrero llenó de flores a Eduardo Vargas.

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La felicidad de Maxi Guerrero por renovar en la U

Como es sabido, el delantero renovó hace una semanas su renovación con Universidad de Chile, y no escondió su felicidad por seguir vistiendo la camiseta azul.

“La verdad que muy contento, muy feliz de de firmar en el club. Creo que que lo venía buscando hace rato, como dije, que se haya dado en esta instancia me deja muy contento, muy feliz y motivado para seguir sumando al equipo y ojalá lograr cosas importantes con el club de aquí al tiempo que me queda en el en el club”, cerró.