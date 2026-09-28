Fernando Gago aprueba a relegado jugador de Universidad de Chile: “Lo hizo muy bien”

El DT fue consultado sobre el momento que atraviesa Javier Altamirano. Fue titular en los dos duelos de la llave contra Everton.

Universidad de Chile dejó en el camino a Everton de Viña del Mar por los octavos de final de Copa Chile. La escuadra estudiantil avanzó a la siguiente ronda y tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta.

En dicha llave contra el elenco ruletero, hubo una relegada pieza que volvió a sumar minutos: Fernando Gago aprobó su ingreso en conferencia de prensa. Le gustó lo visto en el polémico cruce.

¿A quién se refirió? Tras ser consultado sobre Javier Altamirano, lo respaldó. El mediocampista perdió protagonismo durante esta temporada, pero está volviendo a tener más minutos desde el arranque.

“Vuelvo a decirlo y voy a ser reiterativo con lo que pienso de los futbolistas: necesito que todos estén al 100% y todos van a tener posibilidades de jugar. Por lesiones, por suspensiones, por momentos, por nivel…”, indicó.

“Yo considero y entiendo que los equipos se logran con una competencia interna. Hoy le tocó jugar a Javier y lo hizo muy bien, los dos partidos los jugó“, agregó el DT de Universidad de Chile.

Javier Altamirano regresó a la estelaridad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Fernando Gago baraja alternativas en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el entrenador argentino advirtió que Javier Altamirano no es el único futbolista que puede obtener un puesto en la alineación titular. Todo dependerá de las circunstancias y de cada rendimiento.

“No venía jugando Nacho (Vásquez) y hoy le tocó jugar. Son situaciones de juego que quiero e intento que los chicos estén al máximo para afrontar cada partido”, concluyó.