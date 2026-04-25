El Clásico Universitario 202 ya está a la vuelta de la esquina. Universidad de Chile y Universidad Católica ya están listos para animar el encuentro más importante de la fecha en la Liga de Primera 2026.

Los Azules, que serán locales esta jornada en el Estadio Nacional, ya definieron su oncena para este trascendental encuentro ante el cuadro “Cruzado”.

La duda más grande de Fernando Gago estaba en la inclusión de Charles Aránguiz desde el minuto 1 o partir con Israel Poblete. Finalmente, el “Príncipe” se quedó en el banco y será Poblete el titular.

Formación confirmada de la U para el Clásico Universitario 202

Universidad de Chile ya confirmó finalmente su oncena para enfrentar a la UC en el Nacional.

El equipo de Fernando Gago saldrá a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero.

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Universidad Católica en el Estadio Nacional 🔵🔴 pic.twitter.com/E5HXNNY0ji — Universidad de Chile (@udechile) April 25, 2026

¿A qué hora se juega el Clásico Universitario?

El partido entre Universidad de Chile y la UC en el Estadio Nacional arrancará a las 18:00 horas y será transmitido de forma exclusiva por las pantallas de TNT Sports.