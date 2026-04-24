Universidad de Chile y Universidad Católica están a un día de protagonizar lo que será la edición 202° del Clásico Universitario, compromiso que será vital para ambos equipos en lo que son sus objetivos dentro de la Liga de Primera.

Previo a lo que será este duelo, un ídolo azul como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y reveló su gran preocupación para este duelo sobre el arbitraje, el que indica que ha perjudicado a la U en esta temporada.

“A mí me da un poco de lata el poco peso que tiene Universidad de Chile en los arbitrajes hace mucho rato y no es solo en los últimos partidos, ya que viene una constante hace muchos años”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el referente del ‘Romántico Viajero’ sabe que si bien del club han buscado la opción de poder tener una respuesta a diferentes polémicas por parte del arbitraje, hasta día de hoy se mantiene una inclinación en perjudicar la U, como lo dice él.

En la U hay preocupación por el arbitraje | Foto: Photosport

“En la U trataron de hacer alguna gestión para tener algo de llegada con el tema arbitral y así y todo no le ha ido bien y todo lo contrato, se ha visto absolutamente perjudicada por el arbitraje y de forma alevosa”, remarca.

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Concluyendo, Herrera espera que el arbitraje no sea tema para este compromiso y en los próximos que dispute la Universidad de Chile, en la que de una vez por todas se hable solo de fútbol y no de polémicas.

“No me da miedo ni nada que el partido pase por un arbitraje, todavía sigo creyendo en la buena fe de la gente que dirige, más allá de lo que se rumorea y todo”, cerró.

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