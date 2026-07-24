Francisco Eguiluz le pide a gritos a Alexis Sánchez que no fiche en la U por esta razón: “Rodearse con…”

El periodista de Todo Es Cancha no se guardó nada y le hizo una tajante recomendación al máximo goleador histórico de La Roja.

Tras su salida del Sevilla de España, el futuro del delantero Alexis Sánchez continúa siendo uno de los temas que más atención genera entre los hinchas del fútbol chileno.

El nombre del Niño Maravilla ha sido vinculado a distintos clubes para la próxima temporada y, en más de una ocasión, también surgió como una posibilidad para Universidad de Chile, escenario que ilusionó a parte de la hinchada azul.

Sin embargo, el complejo momento institucional que atraviesa el club laico, marcado por la controversia del Caso Sartor, ha abierto un intenso debate en torno a un eventual regreso del máximo goleador histórico de La Roja al fútbol chileno.

En ese contexto, el tocopillano ha descartado públicamente un retorno al balompié nacional en el corto plazo.

La petición de Pancho Eguiluz a Alexis Sánchez

Quien se refirió al tema fue el periodista Francisco Eguiluz, que en el programa de Youtube llamado Todo es Cancha le envió un contundente mensaje al atacante de 37 años.

“Me encantaría decirle algo. Llegar a la U hoy día no es mancharse, es ensuciarse, es volcarse entero, es quedar bañado en mierda. Un jugador con la trayectoria, con la cabeza, con la humildad, con el liderazgo, con la calidad y con lo ídolo que ha sido Alexis Sánchez, llegar a rodearse con delincuentes que tiene la U no corresponde”, afirmó.

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Alexis Sánchez está a la espera de resolver su futuro | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Luego, el comunicador fue aún más categórico y le pidió que “no venga nunca a la U mientras estos gallos estén acá. Creeme que me encantaría ver a Alexis Sánchez jugando en la U, me encantaría y lo digo porque soy hincha de la U, pero no se venga amigo”

Finalmente, Eguiluz cerró su intervención insistiendo que “la imagen de Alexis Sánchez está muy por arriba de esto. Váyase a la MLS y juegue allá hasta que se vaya esta manga de delincuentes”.

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En resumen…