Campeón con la U duda de Valentín Gauthier: “Si no está físicamente al 100% es difícil”

La incorporación del defensor uruguayo está en suspenso y ello fue analizado por Marcos González. No quiere jugadores lesionados.

Universidad de Chile no tiene tranquilidad y menos en este mercado de fichajes. ¿La razón? Valentín Gauthier instaló un nuevo misterio en el período de transferencias para el cuadro azul.

La incorporación del defensor uruguayo quedó en suspenso, lo que fue analizado por Marcos González. En conversación con BOLAVIP Chile, el campeón con los estudiantiles fue tajante.

¿Qué dijo? Llamó a buscar jugadores en otros puestos si el zaguero charrúa no está en óptimas condiciones. Por el momento, está en duda su llegada al elenco de La Cisterna.

“La idea es que el refuerzo esté a disposición para el primer partido. Hay que descontar, hay que sumar en el torneo. No podemos regalar una fecha”, comenzó señalando Lobo del Aire.

En dicha línea sobre el futbolista perteneciente al Club León, agregó: “Entonces, si no está al 100% en lo físico, es difícil. Te va a pasar lo mismo que pasó con los dos delanteros que trajeron (Octavio Rivero y Juan Martín Lucero)”.

Marcos González reaccionó al caso Valentín Gauthier. (Foto: Universidad de Chile)

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Marcos González no quiere más defensas en Universidad de Chile

A su vez, el monarca de la Copa Sudamericana 2011 puso otro tema sobre la mesa: el equipo de Fernando Gago ya tiene piezas suficientes en la posición de Valentín Gauthier. ¿Para qué ir por más?

“Tiene al Chaco (Calderón), a (Bianneider) Tamayo, a (Matías) Zaldivia y (Nicolás) Ramírez. Y además tiene a préstamo a (David) Retamal. Entonces, cuando se elige a alguien así y llega con problemas físicos, es complicado“, cerró.