El elenco dirigido por Fernando Gago tendrás diversas modificaciones en el dibujo táctico para este compromiso.

Universidad de Chile tiene todo listo para su vital visita a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil tendrá que ganar si quiere seguir en la lucha por el título.

Para ello, Fernando Gago moverá la pizarra. El DT argentino determinó una serie de modificaciones para el encuentro en La Florida: habrán dos regresos en la formación titular.

Según reporta La Magia Azul, esos son los casos de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Los referentes del cuadro universitario superaron sus respectivas lesiones y serán desde el arranque.

En el caso del atacante, liderará la ofensiva en compañía de Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez. Por su parte, el mediocampista trabajará junto a Lucas Barrera y Agustín Arce en labores mixtas.

Cabe mencionar que Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas para este compromiso: Elías Rojas, Octavio Rivero y Matías Zaldivia quedaron al margen por problemas físicos.

Fernando Gago mueve la pizarra en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La formación de Universidad de Chile

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Tal partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, válido por la Liga de Primera, se jugará el domingo 26 de julio. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.