Universidad de Chile confirma la salida de importante jugador: lo oficializa en redes

En la Universidad de Chile oficializaron la salida de este importante jugador hace unos minutos.

Universidad de Chile tiene una semana bastante especial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentan a Colo Colo en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Dentro de esta importante semana, hace unos instantes desde el ‘Romántico Viajero’ hicieron oficial la salida de un destacado jugador en los últimos años, quien deja el club.

Se trata del argentino Franco Calderón, quien deja la Universidad de Chile para ser nuevo jugador de Independiente de Avellaneda, tras llegar a un acuerdo con todo el papeleo correspondiente.

Hace unos instantes, desde las redes oficiales del club hicieron oficial la salida del defensor argentino, quien se consolidó como un importante defensor en su llegada, pero en este 2026 perdió protagonismo, lo que le abrió la puerta de salida.

Calderón deja la U. de Chile | Foto: Getty Images

“Tras dos años y medio y 100 partidos defendiendo los colores del ‘Romántico Viajero’, Franco Calderón parte a préstamo al fútbol argentino. Agradecemos el profesionalismo del Chaco durante este período juntos, en elque levantamos los títulos de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025″, indicaron.

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De esta forma, se zanja por completo lo que es la salida de Franco Calderón en la Universidad de Chile, quien tras la llegada de Igor Lichnovsky, quedaba muy relegado en el equipo de Fernando Gago.

Tras dos años y medio y 100 partidos defendiendo los colores del Romántico Viajero, Franco Calderón parte a préstamo al fútbol argentino.

Agradecemos el profesionalismo del Chaco durante este periodo juntos, en el que levantamos los títulos de la Copa Chile 2024 y Supercopa 2025… pic.twitter.com/JVcrnUxCkU — Universidad de Chile (@udechile) August 18, 2026

En Síntesis

Franco Calderón deja la Universidad de Chile para fichar en Independiente de Avellaneda.

deja la Universidad de Chile para fichar en Independiente de Avellaneda. El defensor argentino disputó 100 partidos en dos años y medio con los ‘Azules’.

en dos años y medio con los ‘Azules’. Calderón conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025 en el club chileno.