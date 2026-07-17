Aseguran que Universidad de Chile dejó esperando a esta figura: “Se va a Alianza Lima”

Según trascendió, Nicolás Díaz estuvo en la mira de Universidad de Chile. Sin embargo, el cuadro azul se inclinó por Valentín Gauthier.

Universidad de Chile tomó una potente decisión en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil analizó a dos jugadores para reforzar su retaguardia: uno de ellos esperó hasta el final un llamado desde La Cisterna.

Si bien la cúpula institucional se inclinó por Valentín Gauthier, hubo un defensor que estuvo en carpeta para arribar al club. ¿Una pista? Su hermano también fue vinculado a los azules.

Según información de Radio Cooperativa, ese es el caso de Nicolás Díaz. El hermano de Paulo (nueva incorporación del Atlanta United) estuvo en conversaciones con la dirigencia laica.

“La U contrató la tercera opción para refuerzo: los otros eran Paulo Díaz y Nicolás Díaz. Llegaron las dos carpetas, se entusiasmaron, preguntaron cuánto vale Paulo, llega libre y le dijeron imposible”, se reportó en el medio.

Luego, se agregó: “Nicolás Díaz estuvo esperando hasta hoy la respuesta de la U y dijo ya no puedo seguir, estuvo en la disputa por quedarse en el puesto de refuerzo, por lo que en las próximas hora se va a Alianza Lima“.

Nicolás Díaz pudo ser refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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El presente de Nicolás Díaz: fue opción en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña con el Club Puebla, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 29 compromisos en la Liga MX. En ellos, no logró convertir goles, pero aportó con una asistencia.

Tras el término de su cesión, Club Tijuana debe resolver qué hacer con su futuro. El otrora seleccionado nacional tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 en dicha institución.