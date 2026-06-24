Fue campeón con Universidad de Chile y ahora refuerza a Deportes Puerto Montt en la Primera B

El futbolista suma experiencia en el fútbol chileno tras pasos por distintos clubes del ascenso y la máxima categoría.

La Primera B avanza hacia la segunda rueda de la temporada, con los distintos equipos ajustando detalles para la recta final del torneo, donde varios buscarán el gran objetivo: el regreso a la Primera División.

En ese contexto, Deportes Puerto Montt, elenco que dirige Emilio Mancilla, se mantiene en la séptima ubicación de la tabla, a solo seis puntos del líder Cobreloa, manteniéndose en la pelea por meterse en la parte alta.

Los “Delfines” saben que la exigencia de la categoría es alta y que los pequeños detalles pueden marcar diferencias en un torneo muy parejo, por lo que la llegada de refuerzos con experiencia puede ser clave en esta etapa.

Bryan Taiva busca darle experiencia y goles a Deportes Puerto Montt

En ese escenario, el conjunto albiverde oficializó la incorporación del delantero Bryan Taiva, jugador con pasado en Universidad de Chile, donde fue campeón del Torneo de Apertura 2014, la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015.

“Delantero chileno, Bryan Taiva llega al Velero para sumar potencia, movilidad y precisión en los últimos metros de la cancha“, escribieron en las redes sociales del Velero.

Bryan Taiva enfrentando a Deportes Iquique en su paso por la U | FOTO: Javier TorresPhotosport

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Además, agregaron “con instinto de área, buen juego ofensivo y capacidad para moverse por el frente de ataque, Taiva se integra al proyecto 2026 para aportar profundidad, definición y presencia en la zona donde cada detalle puede cambiar el destino de un partido“.

Así fue la presentación de Bryan Taiva en Puerto Montt | FOTO: Captura

El atacante viene de jugar en Santiago City y anteriormente defendió las camisetas de Deportes Temuco, Deportes Santa Cruz, Deportes Melipilla y Santiago Morning.

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En resumen…