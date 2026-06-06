En una ráfaga de goles a inicios del segundo tiempo, los "Hijos del Temporal" reaccionaron a tiempo gracias a una genialidad de Richard Paredes. Cobreloa terminó con diez y sigue puntero, pero no pudo estirar la ventaja.

Un vibrante y friccionado compromiso se vivió en el Estadio Bicentenario Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt y Cobreloa repartieron unidades tras igualar 1-1 en el marco de la decimoquinta fecha del campeonato 2026. El encuentro, dirigido por el juez Cristián Droguett Valenzuela, estuvo marcado por la paridad táctica y la alta intensidad de ambas escuadras, lo que impidió que el cuadro visitante lograra estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

El trámite inicial pudo cambiar tempranamente a favor del conjunto local. Cuando transcurrían los 19 minutos del primer tiempo, el experimentado delantero de Puerto Montt, Luciano Vázquez, sacó un potente remate que se estrelló de lleno en el vertical del arco defendido por Hugo Araya, ahogando el grito de gol de la hinchada sureña. Tras esa acción y debido a complicaciones en el juego, el técnico local Emilio Mancilla se vio obligado a mover la pizarra a los 36 minutos, disponiendo el ingreso de Richard Paredes en reemplazo del propio Vázquez.

Las grandes emociones del cotejo se concentraron en el amanecer del complemento mediante una rápida ráfaga de anotaciones. Cobreloa, adiestrado por César Bravo, golpeó primero a los 5 minutos del segundo tiempo gracias a una certera definición del atacante Álvaro Delgado.

Sin embargo, la alegría loína duraría un suspiro, ya que a los 9 minutos de la misma etapa, Richard Paredes frotó la lámpara y decretó la igualdad definitiva con una lucida jugada personal por el sector izquierdo que culminó con un remate de alta factura pegado al poste.

Cobreloa aguantó el empate con un jugador menos

El desempeño de Paredes lo terminó encumbrando como la figura indiscutida del espectáculo en el sur, sumando además del gol dos remates al arco y una alta efectividad en las entregas. En la vereda contraria, Cobreloa encontró equilibrio en los pies del volante Sebastián Zúñiga, quien comandó la distribución en el mediocampo con 38 pases correctos y dos balones recuperados, permitiéndole a los calameños resistir los embates de un Puerto Montt que controló la posesión con un 59%.

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La tensión aumentó considerablemente en el último tramo del partido, transformando el juego en una batalla de constantes infracciones y cartulinas. El momento más crítico para la visita llegó a los 33 minutos del segundo lapso, cuando el defensor loíno Lucas Cornejo vio la tarjeta roja directa, dejando a su escuadra con diez elementos en cancha y forzando a replegar las líneas ante las amonestaciones que también sufrieron hombres clave de ambos elencos por discusiones y conductas antideportivas.

Con este reparto de puntos, Deportes Puerto Montt alcanzó las 23 unidades a lo largo del certamen, manteniéndose firmemente en la sexta posición de la tabla general. Por su parte, Cobreloa sumó 29 puntos, rendimiento que de todas formas le permite sostenerse en el primer lugar de la competencia. En la próxima jornada, los “Hijos del Temporal” deberán trasladarse al norte para enfrentar a Deportes Copiapó, mientras que los “Zorros del Desierto” continuarán su ruta de forasteros ante Deportes Temuco.