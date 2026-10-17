Fuerte aviso al plantel de la U tras terremoto en Azul Azul: “Tienen que asumir que…”

Un verdadero terremoto azotó este viernes a Universidad de Chile, luego que la junta de acreedores de Sartor revocó el mandato del directorio de Azul Azul, por lo que la presidenta Cecilia Pérez y los otros seis directores vinculados al bloque de Michael Clark deberán dejar sus cargos. La decisión abrió un plazo de 30 días para convocar a una Junta de Accionistas y elegir una nueva mesa directiva.

En medio de este escenario, el exdefensor e histórico identificado con los azules, Horacio Rivas, conversó con Bolavip Chile y le envió un mensaje al plantel liderado por Fernando Gago, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el foco en lo futbolístico.

“Tiene que existir una responsabilidad profesional, y creo que la gente joven también tiene que estar consciente de lo que está viviendo. El jugador de fútbol al entrar a la cancha tiene que sustraerse y restarse a cualquier cosa que haya en el exterior, pero está claro que cualquier situación como la que se está viviendo, siempre se mira de reojo, siempre en el día a día uno sabe lo que se está viviendo”, sostuvo Rivas.

Cecilia Pérez tiene los días contados en Azul Azul (Photosport).

“Fernando Gago tendrá que manejar las ansiedades del plantel”

El exjugador apuntó al rol que deberá asumir Fernando Gago para evitar que la incertidumbre afecte al equipo. “El club ha vivido este tipo de situaciones hace un tiempo y ellos han tenido que convivir con esto y por lo tanto, creo que el técnico por un asunto de conducción directa que tiene con los jugadores en primera persona, tiene que ser el que está a cargo de la situación”.

En esa línea, Rivas recalcó que Gago, “tendrá que manejar las ansiedades, las necesidades de saber que no pueden estar viviendo una situación que no sea la deportiva. Los jugadores tienen que asumir que ellos son los responsables de su resultado, entonces no puede pasar y creo que nadie va a ir a hacer un comentario de decir, ‘no, nosotros nos tiene complicado o estamos complicados con lo que se está viviendo’, muy por el contrario”.

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Finalmente, el recordado ‘Carepato’ puso el acento en que la U debe seguir luchando por el Chile 2 y por qué no, por el título. “Ellos tienen que estar consciente de que se tiene que vivir una realidad futbolística, que es la clasificación del Chile 2, la clasificación de la necesidad de ir por eso y saber que todavía está en carrera de campeonato, por más que uno diga que no, pero hay una realidad, pero la primera cosa es no soltar la posición que tiene hoy día”, cerró.

En síntesis…

Horacio Rivas pidió al plantel de Universidad de Chile enfocarse en lo deportivo.

La junta de Sartor revocó el directorio de Azul Azul encabezado por Cecilia Pérez.

Rivas enfatizó la importancia de clasificar como Chile 2 a la Copa Libertadores.