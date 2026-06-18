Colo Colo suma un triunfo fuera de la cancha tras el fallo de la ANFP, que obliga a Provincial Osorno a pagar más de 56 mil dólares por derechos de formación, en medio de un complejo escenario financiero para el club sureño.

Colo Colo no solo lidera con autoridad la Liga de Primera 2026, sino que además sumó una importante victoria en el plano institucional. El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP falló a favor del cuadro albo en el litigio que mantenía con Provincial Osorno por los derechos de formación del futbolista Carlos Soto.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz cerró la primera rueda del campeonato como líder exclusivo, con una ventaja de diez puntos sobre Universidad Católica, consolidando su candidatura al título. En paralelo, esta resolución judicial llega como un respaldo económico relevante para la institución.

Según lo informado por el propio club sureño, Provincial Osorno deberá pagar 56.877 dólares a Colo Colo, cifra que equivale a poco más de 51 millones de pesos chilenos, en un plazo máximo de 15 días.

“El Tribunal resolvió acoger parcialmente la demanda, lo que se traduce en la obligación de Provincial Osorno de pagar…”, señaló el elenco de la Región de Los Lagos mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Osorno acusa golpe y evalúa acciones legales

Desde Provincial Osorno no ocultaron su preocupación por el impacto del fallo. La dirigencia aseguró que esta resolución representa un duro golpe a la estabilidad financiera del club, comprometiendo su operatividad en el corto plazo.

“Este fallo atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club”, expresaron, añadiendo que deberán recurrir al apoyo de la comunidad e hinchas para cumplir con el pago dentro del plazo establecido.

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Además, el club confirmó que analiza nuevas acciones legales, manteniendo abiertas gestiones ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), cuestionando la legalidad de este tipo de cobros por derechos de formación.

Mientras tanto, en Colo Colo celebran una resolución que no solo refuerza sus arcas, sino que también consolida su positivo presente tanto dentro como fuera de la cancha en esta temporada 2026.

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DATOS CLAVE

Colo Colo ganó un litigio judicial a Provincial Osorno por derechos de formación.

Un total de 56.877 dólares deberá pagar Provincial Osorno al club albo.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera la Liga de Primera 2026 con autoridad.