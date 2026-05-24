Sorpresa monumental en Argentina: Ex referente de Universidad Católica asume interinato en Racing Club

Gustavo Costas dejará a la 'academia' y un ex referente de Universidad Católica asumirá de manera interina en el grande de Argentina.

Racing Club de Avellaneda ha tenido un primer semestre para el olvido, en donde no ha podido replicar lo hecho en temporadas anteriores y la peor parte se la llevó el saliente técnico de la ‘academia’, Gustavo Costas.

El ex DT de Palestino no pudo volver a darle su sello al equipo y terminó estrepitosamente eliminado de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Además, en el torneo argentino, sumó una nueva frustración tras quedar fuera en las llaves de eliminación directa.

Los malos resultados hicieron que la dirigencia reaccionará y sacara a Gustavo Costas, quien según reportes de ESPN este domingo se despedirá del plantel y abrirá paso a que un ex Universidad Católica asuma el interinato del equipo.

Se trata de Luciano Aued, referente en el tetracampeonato de los Cruzados quien junto a Chirola Romero asumirá el primer equipo de Racing Club hasta que la dirigencia encuentre el nombre adecuado para el cargo.

Aued y Romero se desempeñaban como técnicos de la Reserva en Racing, un equivalente a equipos de proyección en Chile y ahora tendrán la gran oportunidad de mostrar sus primeras armas en la dirección técnica.

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El debut será el próximo miércoles ante Independiente Petrolero por Copa CONMEBOL Sudamericana y luego el partido de Copa Argentina ante Defensa y Justicia el próximo sábado 30 de mayo.

En síntesis

El director técnico Gustavo Costas fue despedido de Racing Club por los malos resultados.

El exfutbolista Luciano Aued asumirá el interinato del primer equipo junto a Chirola Romero.

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