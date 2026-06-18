Gonzalo Jara lanza brutal advertencia en la Universidad de Chile: “Lo va a pasar mal”

El ex futbolista azul, Gonzalo Jara preocupó a todos en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile hoy salta a la cancha a disputar un duelo clave dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Gago se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional.

En la previa a este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y le dejó un importante consejo a la Universidad de Chile para este compromiso que será crucial ante los ‘Celestes’.

“La U tiene que entrar con algo más que jugar bien, porque sino lo va a pasar mal, si hay un equipo que te puede hacer pasar un mal rato y propone desde lo futbolístico, es O’Higgins”, declaró.

Finalmente, Jara deja muy en claro que el equipo de Fernando Gago deberá entrar con las luces bien encendidas, ya que enfrenta a un complicado rival, que viene con el ánimo arriba tras lo que ha sido el buen rendimiento que ha mostrado a nivel internacional.

La U busca un triunfo en esta jornada | Foto: Photosport

“Van a jugar con todos sus titulares seguramente, no faltará alguno, pero si la Universidad de Chile no entra a competir, a jugar y poner algo más que buen fútbol, lo va a pasar mal”, cerró.

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Las bajas de la U para hoy

En esta jornada, Fernando Gago contará con dos importantes bajas dentro de su equipo, en la que Franco Calderón y Lucas Assadi no fueron considerados, sumándose a la ya conocida ausencia de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

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