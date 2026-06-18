“Si yo soy Vargas, entro al vestuario y…”: la frase de Claudio Borghi que sacude a Universidad de Chile

Universidad de Chile hoy se pondrá al día en lo que será su participación dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ recibirán a O’Higgins de Rancagua con la gran necesidad de sumar una victoria.

Ante esta situación en la U, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó su palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió al momento que vive el equipo de Fernando Gago, en la que elogió de gran forma a Eduardo Vargas, el único que salva de lo que ha sido este mal momento en los ‘Azules’.

“Seamos justos, Vargas el otro día lo demostró, él es el líder, si yo soy Vargas, entró al vestuario y los puteo a todos”, parte señalando Borghi.

En esa misma línea, el ‘Bichi’ deja en claro que Eduardo Vargas ha mostrado un compromiso importante por la Universidad de Chile en este irregular momento del equipo, algo que no siente por el resto de los compañeros del goleador nacional, por los que pide un remezón.

Vargas es elogiado por Borghi | Foto: Photosport

“‘Yo estoy más viejo, corro más que ustedes, tengo mejor físico que ustedes, hago más que ustedes, quiero más que ustedes’”, agregó.

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Finalmente, Borghi llenó de elogios a lo que ha sido el trabajo que ha mostrado Eduardo Vargas desde su retorno a la U, en la que a pesar de su peleado regreso, el jugador ha mostrado compromiso para este importante desafío en la parte final de su carrera.

“Aparte lo que luchó para volver a la U, tuvo que volver a Audax primero. Yo no soy amigo de Vargas, pero lo vi en un evento y le dije ‘¿por qué no llegaste a la U? y me dice ‘Claudio, la cantidad de cosas que me pusieron como reglas para llegar’, no podía tomar ni un café, ha cambiado su vida”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile se enfrentará hoy a O’Higgins de Rancagua en la Liga de Primera.

se enfrentará hoy a en la Liga de Primera. El exjugador y DT Claudio Borghi elogió públicamente el rendimiento actual de Eduardo Vargas .

elogió públicamente el rendimiento actual de . El delantero Eduardo Vargas debió jugar primero en Audax Italiano antes de regresar a la U.