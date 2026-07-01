Gonzalo Reyna será el primer refuerzo de la Universidad de Chile: los detalles de su fichaje

Universidad de Chile tiene todo listo para su primer refuerzo y acá están los detalles de su traspaso.

Universidad de Chile tenía en esta jornada un importante y nuevo apretón de manos ante Unión La Calera por la Copa Chile, en donde el equipo azul cayó por la cuenta mínima ante su bestia negra en este 2026.

Dentro de lo que fue este encuentro de los ‘Azules’, se dejó ver en el Estadio Nacional quien sería el primer refuerzo para el equipo de Fernando Gago para el segundo semestre.

Se trata del delantero Gonzalo Reyna, el argentino que proviene de Racing Club sería el fichaje de la Universidad de Chile pensando en la segunda parte del año.

El jugador de 19 años estuvo presente en lo que fue el partido de sus nuevos compañeros en el recinto de Ñuñoa, esperando por la oficialización de su fichaje en los próximos días.

Reyna será el primer refuerzo de la U | Foto: Instagram

Los detalles del arribo de Reyna

El periodista Leandro Adonio Belli dio detalles en su cuenta de ‘X’ de lo que será el traspaso de Gonzalo Reyna a la Universidad de Chile, en la que indicó el tiempo de su préstamo y el valor de su opción de compra.

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El atacante argentino llegará a la Universidad de Chile por un préstamo de un año con opción de compra, en el que el valor de este es de un 1.5 millones por el 50% del pase.

Se espera que desde la U hagan oficial el arribo de Reyna en las próximas horas, para que se pueda integrar rápidamente al equipo de Fernando Gago, pensando en este segundo semestre.

La opción de compra de la #UniversidadDeChile 🇨🇱 por Gonzalo Reyna es de USD 1.500.000 por el 50 % del pase.



👉 El juvenil de #Racing fue cedido a préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/YfA2IMAEzw — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) July 1, 2026