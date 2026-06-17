El elenco argentino tiene a Lucas Janson en la mira. Desde el otro lado de la cordillera aseguran que Universidad de Chile sigue interesada.

Universidad de Chile está presente en el mercado de fichajes y en él buscará satisfacer los deseos de Fernando Gago. Sin embargo, tendrá que luchar por un nombre pedido por el entrenador.

¿De quién se trata? Lucas Janson. El atacante de 31 años anhela un nuevo rumbo para su carrera (no será considerado en Boca Juniors) y hay distintos elencos que van por sus servicios.

Si en primera instancia se habló de Gimnasia y Esgrima La Plata, el medio Cielosports asegura que Unión de Santa Fe realiza las tratativas para conseguir su incorporación.

“El conjunto santafesino consultó condiciones por el delantero que no será tenido en cuenta por Boca Juniors y ya inició gestiones para contratarlo de cara al próximo semestre”, comenzó señalando.

“Hace algunos días consultó la situación del delantero, que es del gusto del Pata Pereyra y si bien interesa, nunca terminó de avanzar en la negociación y una de las cuestiones negativas a la hora de negociar es el alto salario“, agregó.

Lucas Janson está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile sigue a Lucas Janson

A su vez, el sitio ratificó que el cuadro azul se mantiene expectante al desenlace de la historia. Cabe consignar que Fernando Gago ya lo tuvo en su paso por La Bombonera.

“El interés se suma también al de Universidad de Chile dirigido por Fernando Gago, que también busca reforzar su equipo con el delantero de buen paso por Vélez Sarsfield”, cerró.

En resumen:

Universidad de Chile compite por el fichaje del delantero argentino Lucas Janson.

compite por el fichaje del delantero argentino Lucas Janson. El atacante Lucas Janson tiene 31 años y no será considerado en Boca Juniors.

tiene 31 años y no será considerado en Boca Juniors. El club Unión de Santa Fe inició gestiones para contratar al delantero este semestre.