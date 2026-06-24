Un fanático de Universidad de Chile le pidió una foto al DT de Ecuador, que vive un complejo momento en la cita planetaria.

Universidad de Chile, dicen sus hinchas, es un amor que nunca se olvida. Al menos, Sebastián Beccacece comprueba parte de ello: el entrenador argentino tiene al cuadro azul en el corazón. Así lo demostró en el Mundial 2026.

¿Qué pasó? Un fanático universitario se encontró con él en el certamen internacional y le pidió una foto, a lo que el DT de Ecuador accedió. El seguidor estudiantil reveló cuál fue la conversación entre ambos.

“Esperaba también a Guillermo Marino, no estaba parece, pero sí, muchos buenos recuerdos de él en la U“, comenzó señalando al periodista Juan Francisco Rueda.

“Campeones latinoamericanos, en la Selección Chilena… para mí es un ídolo. (Me dijo que) va a salir con todo el próximo partido y que quiere mucho a la gente de la U“, agregó.

¿A qué se debe el cariño? El actual estratega fue ayudante de Jorge Sampaoli en la obtención de la Copa Sudamericana 2011. A su vez, tuvo una cuestionada aventura en la banca laica como director técnico en 2016.

Sebastián Beccacece no olvida a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Sebastián Beccacece: de Universidad de Chile al Mundial 2026

Cabe consignar que la Selección de Ecuador está al borde de la eliminación en la cita planetaria. Marcha en la tercera posición del grupo E con un punto: solo supera a Curazao por diferencia de goles (-1 contra -6).

Y en el último partido de la primera ronda, enfrentará a Alemania (el líder con seis unidades). Tendrá que vencer a los teutones para soñar con avanzar. Un complejo panorama para Sebastián Beccacece.

VIDEO: Hincha de la U conversa con Sebastián Beccacece