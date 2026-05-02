Un importante grupo de hinchas de Universidad de Chile no pudo gozar con tranquilidad del duelo contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga. ¿La razón? La cuestionada transmisión que hubo para este partido.

Sorpresivamente, solo fue exhibido por la plataforma HBO Max, que puede ser asociada a TNT Sports. Ello dejó fuera de sintonía a un gran número de fanáticos estudiantiles.

Muchos de ellos, utilizaron sus redes sociales para expresar toda su desazón con esta decisión. La cuenta oficial de la empresa encargada de la emisión recibió duros comentarios a través de Instagram.

“Ojalá hubiera un canal de TV que transmitiera el partido” y “Ni un brillo TNT Sports” fueron parte de los reclamos. Y esos solo fueron los más suaves, que no respondieron con insultos.

Cabe consignar que este no será el único compromiso que irá exclusivamente por HBO Max. Los archirrivales (Colo Colo y Universidad Católica) también se enfrentarán a tal escenario.

Los hinchas de Universidad de Chile se quejaron de la transmisión vs. La Serena. (Imagen: Photosport)

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Los reclamos por la transmisión del partido de Universidad de Chile

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En síntesis: