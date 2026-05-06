El referente de Universidad de Chile está feliz con Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera. Les tiene fe.

Universidad de Chile vive un renacer y ello fue destacado por Horacio Rivas. El recordado defensor del conjunto estudiantil está ilusionado con tres promesas: se han aferrado al equipo titular.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado zaguero abordó la actualidad de Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera. Luego de sus irrupciones en el plantel profesional, no han soltado sus camisetas estelares.

Por ello, el emblema universitario está más que feliz con el club de sus amores. Llamó a seguir en la misma senda y, de tal manera, pulir los detalles en la búsqueda de una nueva corona.

“Hay que seguir hablando de la aparición de esos tres muchachos, que han tomado fuerza. Ahí está la mano del entrenador, ellos muestran desde el principio, sobre todo cuando siguen consolidando jugadores”, lanzó.

Luego, agregó: “El beneficiado, directamente, es la U. Más allá del resultado, es muy bueno ver que gente de la casa haya aparecido y estén explotando de la manera en que lo están haciendo ellos“.

Agustín Arce fue uno de los destacados por Horacio Rivas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El resurgir de Universidad de Chile

Finalmente, Carepato Rivas se refirió al rendimiento que ha exhibido la escuadra de Fernando Gago. Está conforme porque no hay puntos bajos visibles durante esta campaña.

“Cuando se pasa de lo individual a lo colectivo y se comienza a asociar, por supuesto que los beneficiados son los que pueden ver los partidos. Hay una solidez gigantesca”, concluyó.

En síntesis:

Horacio Rivas destacó el rendimiento titular de los juveniles Agustín Arce , Ignacio Vásquez y Lucas Barrera en 2026.

destacó el rendimiento titular de los juveniles , y en 2026. El entrenador Fernando Gago consolidó a tres canteranos en la formación estelar de la U .

consolidó a tres canteranos en la formación estelar de la . La Universidad de Chile exhibe solidez colectiva bajo la dirección técnica del estratega argentino.