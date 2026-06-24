Icónica promesa de U. de Chile sorprende y firma en Caracas: “Me crie en un grande”

Jorge "Maravilla" Guzmán se unió al cuerpo técnico del equipo venezolano. Debutó profesionalmente con la camiseta azul.

Universidad de Chile sumará otro representante fuera del país. Un icónico canterano sorprendió y firmó por el Caracas FC, pero no precisamente para jugar. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Jorge “Maravilla” Guzmán, que a sus 46 años se unió al cuerpo técnico del equipo venezolano. Así lo confirmó el propio elenco llanero a través de sus redes sociales.

El recordado volante de la escuadra azul avisó: sabe lo que es estar en una institución con jerarquía. Se incorporará al staff de trabajo encabezado por el entrenador Henry Meléndez.

“Es un bonito desafío. Yo me crie en un club grande de Chile y estar en el Caracas es volver a esos inicios que uno tuvo como jugador“, comenzó señalando al departamento de prensa.

Sobre la misma línea tras su arribo, agregó: “Vengo con la mayor de las ganas para que hagamos una buena Copa Venezuela, una buena Copa Sudamericana y, obviamente, el torneo local“.

En la fila de abajo, el primero de derecha a izquierda, es Jaime Guzmán en Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

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El paso de Jorge “Maravilla” Guzmán por Universidad de Chile

Luego de hacer su debut oficial en 1998, la mítica promesa laica –que nunca pudo responder a las expectativas– se coronó monarca en cuatro ocasiones: dos veces en Copa Chile y estuvo presente en el bicampeonato nacional 1999-2000.

Tras dicha experiencia, divagó en conjuntos como Deportes Temuco, Coquimbo Unido, Santiago Wanderers y Audax Italiano, entre otros. Colgó los botines en 2007 en Deportes Melipilla.