Por tercer partido consecutivo el 10 no es parte de la convocatoria.

El Romántico Viajero no quiere dar espacio a las sorpresas y sale a revalidar su pequeña buena racha en la Copa Chile, torneo que supo ganar el año 2024 cuando el entrenador era Gustavo Álvarez.

Este miércoles 24 de junio, Universidad de Chileenfrentará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán por la Copa Chile a las 19:30 horas.

Los azules llegan con el pecho inflado considerando que la U viene de vencer a Santiago Wanderers por un contundente 4-1, y con el objetivo de mantener la racha ganadora el club azul publicó la lista oficial de citados para saltar al césped sintético del estadio cementero.

Llama la atención otra vez la ausencia de Lucas Assadi, que por tercer partido consecutivo no es citado por la banca azul que hoy estará a cargo de Fabricio Coloccini.

Tampoco están Javier Altamirano, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Eduardo Vargas, todos lesionados de diversa gravedad.

Lucas Barrera se perfila como titular en la U.

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La lista de convocados de la U para el choque en el Chahuán

La delegación estudiantil que se trasladará a la Quinta Región interior cuenta con un contingente que mezcla experiencia, jerarquía liguera y la irrupción de varias piezas jóvenes de la cantera que buscan ganarse un espacio definitivo en la consideración técnica:

Cristopher Toselli Franco Calderón Diego Vargas Nicolás Ramírez Nicolás Fernández Maximiliano Guerrero Israel Poblete Marcelo Morales Elías Rojas Juan Martín Lucero

Marcelo Díaz Ignacio Vásquez Gabriel Castellón Matías Riquelme Andrés Bolaño Agustín Arce Lucas Barrera Bianneider Tamayo Vicente Ramírez Franco Fernández