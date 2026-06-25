El crudo relato de un bicampeón con la U tras el terremoto en Venezuela: “Mucha gente durmió afuera por miedo”

El exfutbolista chileno Jorge Guzmán relató cómo vivió el fuerte terremoto en Caracas, justo después de una jornada de Copa Venezuela.

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela durante este miércoles 24, generando una emergencia de gran magnitud en distintas zonas del país.

Los fuertes movimientos telúricos dejaron serios daños estructurales en edificios, cortes de servicios básicos y evacuaciones preventivas en varios sectores urbanos, en medio de un escenario de alta preocupación entre la población.

En total, el evento ha dejado al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, según los primeros reportes de las autoridades locales.

Una impactante imagen del desvastador terremoto de Venezuela | FOTO: Getty Images

Jorge Maravilla Guzmán y el terremoto en Venezuela

Justamente, el exfutbolista chileno Jorge “Maravilla” Guzmán, quien actualmente se encuentra viviendo en Venezuela, entregó su testimonio al programa Con Camiseta de Tevex.

Guzmán, que trabaja como ayudante técnico en Caracas FC, explicó que el movimiento telúrico se produjo justo después de un partido por Copa Venezuela.

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“Ayer teníamos partido por Copa Venezuela y terminó el partido y a los cinco minutos en la oficina de los técnicos, viendo el partido para resumir lo que fue, suena la alarma de mi Android de terremoto y pensamos que era en Chile, pero a los cinco minutos comienza a moverse todo y fue bastante fuerte”, relató el ex Universidad de Chile.

El exjugador de Deportes Temuco agregó que “anoche mucha gente durmió afuera de la casa por miedo, otra porque los edificios quedaron con mucha grieta”.

Por último, el exdelantero dejó en claro que “gracias a Dios en mi casa está todo bien aunque sentimos dos réplicas largas y que fueron fuerte”.

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En resumen…

Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela durante la jornada, generando una emergencia de gran magnitud con daños estructurales, cortes de servicios y evacuaciones en distintos sectores del país.