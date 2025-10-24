El agónico empate 2-2 entre Universidad de Chile y Lanús en el Estadio Nacional dejó la llave de semifinal de la Copa Sudamericana “abierta”, pero también encendida.

El arbitraje del brasileño Anderson Daronco no pasó desapercibido para los hinchas del Granate, y la particular situación generó aún más suspicacias en el análisis post-partido.

La jugada más discutida fue el penal sancionado a favor del Romántico Viajero, luego de que Agustín Cardozo tocara el balón con la mano tras un salto con Matías Zaldivia. Posteriormente, Charles Aránguiz cambió la pena máxima por gol.

Lautaro Acosta cree que la jugada de Matías Zaldivia era falta

Ya en suelo argentino, uno de los máximos referentes del equipo que dirige Mauricio Pellegrino, el delantero Lautaro “Laucha” Acosta, enfrentó los micrófonos y se refirió a la polémica acción.

“Falta, falta. Miramos el partido de Racing ante Flamengo y en la jugada de Santiago Sosa ante que cabecea le cobran falta. Nada, lo que se habla un montón de veces: el criterio para algunos y para otros es otro”, dijo a TyC Sports.

Las dos jugadas que compara el Laucha Acosta | FOTO: Captura

Ahora, la atención se trasladará a Buenos Aires, donde la U y Lanús definirán a uno de los finalistas del certamen continental, con la polémica del arbitraje aún dando que hablar y la tensión al máximo entre ambos equipos.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.