El juez del Clásico Universitario pasó por alto los gestos de los jugadores de la U. Ahora todo depende de una denuncia de la UC.

El informe arbitral de Diego Flores tras el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile no consignó una de las polémicas que marcaron el final del encuentro en San Carlos de Apoquindo: los gestos burlescos de Eduardo Vargas y Marcelo Morales hacia los hinchas cruzados cuando abandonaban la cancha del Claro Arena rumbo a camarines.

Pese a lo registrado por las cámaras de TNT Sports, el referee no consignó ninguna observación sobre el comportamiento de los dos futbolistas azules. Sin embargo, esto no significa que estén libres de sanciones, ya que Cruzados puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina para que se revisen las imágenes.

Existe un antecedente reciente: el año pasado, Lucas Assadi recibió tres fechas de castigo tras escupir hacia los hinchas de la UC en el anterior Clásico Universitario disputado en el Claro Arena. Aquella situación tampoco apareció en el informe arbitral, pero posteriormente fue denunciada por el cuadro precordillerano.

El informe de Diego Flores no consignó las burlas de los jugadores azules (Photosport).

Fernando Gago sí fue denunciado por Diego Flores

Donde sí fue lapidario el informe fue con Fernando Gago. El entrenador de Universidad de Chile terminó expulsado por sus reclamos y una “actitud desafiante” tras el pitazo final, comportamiento que quedó consignado en el documento arbitral y podría derivar en una sanción disciplinaria.

¿Qué dice el informe? “Una vez finalizado el partido, ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro“, indicó el árbitro.

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Sobre la misma línea, agregó: “Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja. Posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona“.

Ahora resta conocer si Universidad Católica presentará una denuncia contra Vargas y Morales por sus gestos hacia la parcialidad cruzada.