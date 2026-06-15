Johnny Herrera hace crudo análisis y detecta la principal falencia de la U de Fernando Gago: “Le falta…”

El ex arquero de Universidad de Chile reacciona al empate de la U ante La Calera y hace crudo análisis sobre las falencias azules.

Universidad de Chile tuvo en bandeja el triunfo ante Unión La Calera el día de ayer, pero nuevamente aparecieron los fantasmas azules y el equipo dirigido por Fernando Gago terminó empatando 2-2 ante el colista de la Liga de Primera 2026.

El nuevo empate de la U en el torneo lo deja a 15 puntos de Colo Colo y, si bien podría recortar tres unidades con el partido pendiente ante O’Higgins, pareciera que la U ya quedó fuera de la carrera por el título en la primera rueda.

La U empató en La Calera ante el conjunto local. | Foto: Photosport

Uno que no se tomó a la ligera el nuevo traspié de la U fue Johnny Herrera, quien realizó un crudo análisis en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “A la U le falta un poquito de experiencia, como el ‘cabrón del medio’, el que marca el equilibrio, pone la pausa, cuando hay que poner la pelota al piso lo hace y hoy por hoy no lo tiene”, dijo el ex portero.

Sobre el compromiso, Herrera asegura que “Perfectamente lo pudo haber perdido y estaba controlado. Para mí le falta ese tipo de jugador que dejé la pelota chiquitita y cuando haya que poner la pausa, la ponga, y hoy eso no tiene”, remarcó.

Lo cierto es que la U ha tenido un primer semestre para el olvido y este jueves cerrará su participación en la primera rueda de la Liga de Primera recibiendo a O’Higgins. Posteriormente, el fin de semana, enfrentará a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional por Copa Chile.

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En síntesis

Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera en la Liga de Primera 2026.

Fernando Gago dirige al equipo azul, que quedó a 15 puntos del líder Colo Colo.

Johnny Herrera criticó la falta de un jugador con experiencia que aporte equilibrio al mediocampo.