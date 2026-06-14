Tras U. La Calera vs. Universidad de Chile: así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera tras el U. La Calera vs U. de Chile.

Unión La Calera y Universidad de Chile hoy disputaban un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscan la victoria para lo que son sus distintos objetivos.

En lo que fue un apretado encuentro, Unión La Calera y Universidad de Chile terminaron repartiendo puntos en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar tras igualar a dos tantos.

Tras lo que fue este resultado, los ‘Cementeros’ se mantienen en la última posición con 12 puntos, mientras que los ‘Azules’ siguen en la novena ubicación con 21 unidades.

El próximo duelo de Unión La Calera será en la Copa Chile en la que recibirán como local a Unión San Felipe el domingo 21 de junio a partir de las 15:00 horas, por otra parte, el próximo compromiso de la Universidad de Chile será ante O’Higgins de Rancagua en el duelo pendiente por la Liga de Primera el jueves 18 de junio a partir de las 20:00 horas.

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN CHILE