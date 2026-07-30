El ídolo azul mencionó a Juan Martín Lucero en su crítica. Lo cuestionó por su estado físico tras arribar a Universidad de Chile.

Universidad de Chile busca nuevos jugadores en el mercado de fichajes, lo que generó la reacción de Johnny Herrera. La leyenda estudiantil dejó una potente reflexión sobre una figura.

En los micrófonos de TNT Sports, el retirado portero analizó los últimos libros de pases de la dirigencia universitaria y cargó contra Juan Martín Lucero. ¿La razón? Instaló el debate sobre su estado físico.

Luego de abordar la lesión de Octavio Rivero y entregar detalles sobre esta, el ídolo de Universidad de Chile trasladó sus cuestionamientos hacia el oriundo de Mendoza: ambos están en deuda.

“Se dieron cuenta de la cagada que se pegaron con (Octavio) Rivero, que venía con un problema. Él no se lesionó con Universitario, es un problema muy progresivo. Me lo explicó uno de los médicos que lo vio”, lanzó.

Luego, sobre Juan Martín Lucero, el histórico arquero agregó: “Fue capricho de Paqui (Meneghini), que lo pidió y lo pidió. Llega hasta segunda y no puede pasar más allá. Cosas que pasan en la U“.

Johnny Herrera desaprueba a Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Johnny Herrera advierte a Universidad de Chile

A su vez, el emblema azul deslizó sus diferencias con el fallido arribo de Valentín Gauthier (que ya fue descartado). ¿Para qué ir por un futbolista más en una posición que está resguardada?

“La gerencia técnica le está errando hace rato y esto iba a ser una cagada grande de nuevo. No entiendo por qué quiere un central, si donde la U mejor está es en la parte defensiva. Tiene cuatro centrales de primer nivel“, indicó.