Jorge Coke Hevia desecha a Luis Casanova para el 2024: "No le renuevo, la U sobredimensiona jugadores"

Jorge “Coke” Hevia entregó su reacción tras la caída de la Universidad de Chile por 2-1 ante Coquimbo Unido. El periodista criticó el presente del cuadro azul en la presente temporada 2023.

“La U es un desastre, es el reflejo de su dirigencia. No es más que eso, está fuera de todo por lo mismo. Avanzó, porque ya no pelea el descenso”, dice el profesional de las comunicaciones en conversación con Bolavip Chile.

El comunicador además aseguró que no renovaría a jugador titular del Romántico Viajero y sugirió el regreso de canterano a préstamo en Cobreloa. “Después cuando me dicen ‘no, es que Casanova’. Yo a (Luis) Casanova no le renuevo, la U tiene al argentino que contrató, Zaldivia y repatriar a Bastián Tapia nomás”.

“A Casanova no le renuevo, la U sobredimensiona jugadores esa es la sensación que me da”, agregó Hevia, quien no va por la continuidad del zaguero central de 31 años.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile visitará a Cobresal el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00 en el estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se jugarán las últimas cartas para intentar clasificar a la Copa Sudamericana. Aquello lo harán ante uno de los clubes que está en la lucha por el título.