Universidad de Chile llegó a la vuelta de los cuartos de final tras empatar 0-0 en Lima frente a Alianza Lima, con la obligación de imponerse en Coquimbo. Desde el inicio, los azules mostraron intensidad y concentración, sabiendo que cualquier detalle podía definir la llave.

El primer gol llegó de Lucas Assadi, quien abrió la cuenta con una definición precisa, convirtiéndose también en el segundo máximo goleador histórico de la U en la Copa Sudamericana, igualando a Charles Aránguiz y Juan Manuel Olivera con cinco tantos. Javier Altamirano amplió la ventaja, asegurando el triunfo y dejando sin opciones a los peruanos, que solo lograron descontar sobre el final.

Con este 2-1, la U confirma su clasificación a las semifinales, consolidando su proyecto bajo Gustavo Álvarez y demostrando que combina talento joven y experiencia para pelear con jerarquía en instancias decisivas del torneo continental.

Las notas de Juan Cristóbal Guarello

Tras el pitazo final, el comunicador Juan Cristóbal Guarello analizó el cotejo y se dio el tiempo de dar las notas de cada jugador, algo que gusta y mucho a sus seguidores.

Gabriel Castellón : Mal partido, mal partido. Tuvo un achique, pero tuvo dos salidas muy malas y una le pudo haber costado la llave y la clasificación a la U. Un 3.

: Mal partido, mal partido. Tuvo un achique, pero tuvo dos salidas muy malas y una le pudo haber costado la llave y la clasificación a la U. Un 3. Fabián Hormazábal : Cumplió, cumplió. Un 5.

: Cumplió, cumplió. Un 5. Franco Calderón : Un 5.5. En general estuvo bien y salvó una jugada increíble

: Un 5.5. En general estuvo bien y salvó una jugada increíble Matías Zaldivia: El mejor de la U pero en la llave. En la totalidad de la llave yo creo que fue el mejor. Le voy a poner un 6.5. Su llave fue excelente.

Matías Zaldivia fue alabado por Guarello | FOTO: Andres Pina/Photosport

Maximiliano Guerrero : Oscurito Guerrero, oscurito. Un 4.5

: Oscurito Guerrero, oscurito. Un 4.5 Sebastián Rodríguez : Yo creo que no estaba jugando mal pero lo sacaron. Un 5.

: Yo creo que no estaba jugando mal pero lo sacaron. Un 5. Charles Aránguiz : Buenas y malas las de Aránguiz. Le voy a dar un 4.5.

: Buenas y malas las de Aránguiz. Le voy a dar un 4.5. Javier Altamirano: Gran partido de Altamirano, gran partido. Un 6.5.

Altamirano se adueño del mediocampo ante los Íntimos | FOTO: Andres Pina/Photosport