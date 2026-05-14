Juan Martín Lucero responde a la crítica de los fanáticos de la U: “Yo sé que el hincha…”

El atacante Juan Martín Lucero habló de lo que han sido las críticas que ha recibido la U.

Universidad de Chile tiene el foco puesto en lo que será su vuelta a la acción dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Cobresal en el norte del país.

En la previa a este duelo, el delantero azul Juan Martín Lucero conversó con la prensa en conferencia en esta jornada y habló de lo que ha sido su presente en el equipo de Fernando Gago, en la que sabe que no ha estado apartado de las críticas del hincha.

“Convivimos con la crítica como positiva y negativa, yo soy siempre de creer que no hay ni que creérsela de cuando estás en un buen momento o cuando estás mal. convivimos en esto”, parte señalando Lucero.

En esa línea, el ‘Gato’ en su rol de jugador experimentado sabe que las críticas y los elogios son algo normal y puntualmente en un equipo grande como la U, en la que sabe que solo con trabajo puede poder dejar una buena imagen por su nivel futbolístico.

Lucero deja este mensaje al hincha de la U | Foto: Photospor

“Estamos en un equipo grande, estamos expuestos a esto, de que todo lo que hagamos siempre va a ser por dos, ya sea malo o bueno, vivimos con esto, acepto las críticas cuando me toca, sigo trabajando y voy para adelante, no hay mucho más”, declara.

Publicidad

Concluyendo, Lucero le deja un importante mensaje a los hinchas de la Universidad de Chile, en la que si bien sabe que hay molestia por lo que es el presente del equipo, el delantero confía en que conseguirán los objetivos a final de temporada.

“Yo sé que el hincha esperaba que la U esté peleando en los dos frentes arriba, pero sé que sabe que estamos haciendo un gran esfuerzo, que estamos trabajando día a día para ser mejores y sé que al final de año vamos a tener buenas alegrías”,cerró.

Publicidad

En Síntesis