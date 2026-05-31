VIDEO | El feroz reto que se llevó Lucas Assadi en la U y que pasó desapercibido en TV

El bajo desempeño de Lucas Assadi y la falta de retroceso defensivo sacaron ronchas entre sus compañeros de Universidad de Chile.

Pese a que Universidad de Chile logró volver a los abrazos tras imponerse por 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera, la actuación del equipo dejó más dudas que certezas entre los hinchas azules.

Uno de los apuntados tras el encuentro fue Lucas Assadi. El volante ofensivo ingresó en el complemento con la misión de aportar desequilibrio en ataque, pero terminó protagonizando una discreta actuación, sin generar mayor peligro en el área rival y mostrando escasa participación en labores defensivas.

Su rendimiento incluso provocó molestia dentro de la propia cancha. Marcelo Morales fue uno de los jugadores que evidenció su frustración con el joven canterano, recriminándole una acción que casi termina costándole caro al cuadro universitario en los minutos finales.

La jugada ocurrió en tiempo agregado, cuando Assadi perdió un balón en tres cuartos de cancha ante la presión de un rival. Tras caer al suelo, el mediocampista quedó fuera de la acción mientras Deportes Concepción avanzó rápidamente hasta generar una peligrosa ocasión de gol mediante un remate de Brayan Véjar.

Las cámaras de TNT Sports captaron el instante en que Morales explotó contra su compañero por la falta de retroceso y compromiso defensivo en la jugada. Una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y que reflejó el nivel de tensión que se vivió en los últimos minutos del compromiso.

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La molestia no solo vino desde sus compañeros. Durante el partido, el técnico Fernando Gago también había llamado la atención de Assadi por su actitud y su desempeño, en una jornada donde la U consiguió tres puntos importantes, pero dejó varias interrogantes respecto a su funcionamiento colectivo.