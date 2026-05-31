VIDEO | La agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports que no salió en TV

El capitán de la U no tuvo la mejor reacción cuando por error un camarógrafo de TNT Sports lo pasó a llevar en el festejo del gol.

Universidad de Chile volvió a los abrazos este sábado tras derrotar por 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera. Sin embargo, más allá de los tres puntos un episodio protagonizado por Charles Aránguiz se robó la atención en redes sociales.

Y es que en las últimas horas comenzó a circular un registro captado desde las tribunas del Estadio Nacional que no se vio en TV. El hecho ocurrió inmediatamente después de la apertura de la cuenta por Eduardo Vargas, cuando los jugadores azules celebraban en un rincón de la cancha.

Charles Aránguiz en el ojo de la crítica (Photosport).

Según se aprecia en las imágenes, un camarógrafo de TNT Sports se acercó al grupo de jugadores de la U para registrar los festejos y, en medio de la celebración, su cámara impactó con Aránguiz.

Acto seguido, el experimentado mediocampista movió la cámara y luego lanzó un manotazo en la cabeza al trabajador, antes de retirarse de la zona tomándose la cabeza y evidenciando molestias por el golpe recibido segundos antes.

El video fue compartido por un aficionado presente en el recinto de Ñuñoa y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando diversas reacciones entre los hinchas.

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