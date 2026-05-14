Juan Martín Lucero rompe el silencio tras su polémica en la U: “Pedí disculpas, se me fue de las manos”

El futbolista azul Juan Martín Lucero rompió el silencio y se refirió a esta polémica olvidada en la U.

En esta jornada el delantero argentino, Juan Martín Lucero conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul previo al duelo con Cobresal, en donde el atacante azul se refirió a diversos temas sobre su presente en el club.

Uno de estos, fue sobre el polémico video que subió su kinesiólogo, quien buscó una rápida recuperación en lo que fue una de sus lesiones en la U y la que sin duda generó mucha polémica tras el ninguneo que existió sobre el diagnóstico de esta lesión.

Después de un largo tiempo, a Juan Martín Lucero se le consultó sobre lo que fue esta situación que sembró la polémica en el interior del Centro Deportivo Azul, en la que asumió su responsabilidad por este caso.

“Lamentablemente ocurrió el hecho del video, si bien todos desde el club sabían, no fue bueno lo que hizo, eso para mí no se hace, el vídeo en sí no está mal, pero está mal lo que habla, porque expone al club, al cuerpo médico, sin saber el trasfondo“, partió señalando Lucero.

Lucero habló sobre esta polémica en la U | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘Gato’ indicó que pidió disculpas al cuerpo médico del club por lo que fue este problema y en la que también dialogó con la persona que le hizo este tratamiento.

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“Lo que puede generar o puede pensar al gente de afuera, yo por mi parte pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé y se me fue de las manos. También lo hablé con esta persona que me estaba ayudando”, remarcó.

Finalmente, Lucero dejó en claro que este tema quedó zanjado en el interior del club y que todo lo que sea relacionado a problemas físicos, será bien analizado por la Universidad de Chile.

“Saben acá como soy, la clase de persona que soy, mis intenciones y primero todo pasa por el club y después por externos”, cerró.

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